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Гинцбург рассказал об исследованиях эффективности назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург: планируется узнать, защищает ли назальная вакцина от COVID-19 на сто процентов
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках пострегистрационных исследований будет осуществлено исследование, цель которого узнать, дает ли препарат абсолютную защиту от коронавируса. Гинцбург уточнил, что сейчас разрабатывается протокол исследования, а после майских праздников планируется подать документы на разрешение пострегистрационных исследований.

Ранее глава центра Гамалеи оценил необходимость изменения схемы вакцинации от коронавируса в России. По его словам, на данный момент нет такой необходимости. Гинцбург отметил, что надо ревакцинироваться каждые полгода и жить спокойно. При этом он добавил, что желающие, в том числе те, кто входят в группы риска, могут ревакцинироваться не одной, а сразу двумя дозами вакцины. «Я ничего против этого не имею, вы этим точно не навредите», — подчеркнул Гинцбург.

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Марина Совина
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