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Гинбург оценил необходимость изменения схемы вакцинации от COVID-19 в России

Гинцубрг заявил, что нет необходимости менять схему вакцинации от коронавируса в России
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил необходимость изменения схемы вакцинации от коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на данный момент нет такой необходимости. Гинцбург отметил, что надо ревакцинироваться каждые полгода и жить спокойно. При этом он добавил, что желающие, в том числе те, кто входят в группы риска, могут ревакцинироваться не одной, а сразу двумя дозами вакцины. «Я ничего против этого не имею, вы этим точно не навредите», — подчеркнул глава центра.

Ранее Гинцбург заявил, что тест-система, позволяющая определить иммунитет после того, как человек привился назальной вакциной против COVID-19, уже имеется в наличии. Он пояснил, что для ее массового применения необходимо расширить инструкцию. «Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых», — рассказал ученый.

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Марина Совина
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