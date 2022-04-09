Гинцбург заявил о наличии теста на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург заявил, что тест на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19 уже есть

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что тест-система, позволяющая определить иммунитет после того, как человек привился назальной вакциной против COVID-19, уже имеется в наличии, сообщает РИА Новости. Он пояснил, что для ее массового применения необходимо расширить инструкцию.

«Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых», — рассказал ученый.

По его словам, данная тест-система уже находится на рынке и не требует отдельной регистрации. Все, что необходимо сделать, — это расширить ее применение в инструкции, заключил Гинцбург.

Ранее эпидемиолог заверил в том, что вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», «Спутник Лайт» и назальный вариант препарата окажутся эффективными против штамма XE.