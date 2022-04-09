Гинцбург заверил в эффективности «Спутника V» против штамма XE

Гинцбург заявил, что «Спутник V» окажется эффективным против штамма XE

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС заверил в том, что вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», «Спутник Лайт» и назальный вариант препарата окажутся эффективными против штамма XE.

По словам ученого, XE является комбинированным вариантом омикрона BA.1 и BA.2, а «Спутник», в свою очередь, показывает свою эффективность против них. Также он выразил уверенность в том, что назальные вакцины тоже будут эффективными.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE невелика. Эксперт оценил трансмиссивность — способность распространяться — штамма XE как высокую, но заявил об отсутствии риска нового всплеска заболеваемости.

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля, это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2. Ряд экспертов полагает, что делать выводы о том, на сколько новый штамм заразнее предыдущих вариантов, преждевременно.