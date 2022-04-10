В Мариуполе бойцы «Азова» захватили два иностранных судна

В морском порту Мариуполя националисты «Азова» захватили два иностранных судна с экипажем

В морском порту Мариуполя бойцы украинского полка «Азова» захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста» и удерживают в заложниках экипажи. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет об «отступающих остатках националистов». Они ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

«Судьбы членов экипажей данных судов и состояние их здоровья пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Спасти насильно удерживаемых моряков представители Народной милиции ДНР пытаются совместно с Вооруженными силами России.

8 апреля глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что украинские военные заблокировали в порту Мариуполя как минимум шесть иностранные судов. Они не могли покинуть гавань из-за угрозы применения оружия либо из-за потенциального риска того, что акватория порта могла быть заминирована. на заблокированных судах, в частности, были граждане Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта.