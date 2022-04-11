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Подполковник полиции заставлял подчиненную готовить еду в обмен на короткий день

Baza: подчиненная подполковника полиции готовила ему еду в обмен на короткий день

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском подполковник полиции заставлял подчиненную готовить еду ему и коллегам, а взамен женщина получала короткий рабочий день — после готовки она была свободна и занималась подработкой вне полицейской службы. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, речь идет о начальнике изолятора временного содержания (ИВИ) Дмитрии Лагуткине, именно он озвучил такое предложение прапорщику Камиле Поляковой. Подполковник разрешил ей уходить с работы после того, как еда готова. Но Полякова во время, которое по трудовому табелю она якобы проводила на работе, занималась подработкой и оказывала услуги шугаринга (удаления волос на теле).

Когда данные о таких рабочих отношениях дошли до вышестоящего руководства, Лагуткину вменили злоупотребление полномочиями и служебный подлог, а Поляковой — мошенничество с использованием служебного положения. Расследование инцидента продолжается.

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Леонид Микуляк
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