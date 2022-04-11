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Москвичи бросились совершать опасные сделки с жильем

Эксперты по недвижимости заявили, что в Москве выросла доля альтернативных сделок с жильем

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На вторичном рынке недвижимости столицы резко выросла доля альтернативных сделок — москвичи бросились одновременно продавать старое жилье и покупать новое. Об этом рассказали опрошенные РБК эксперты.

Согласно данным «Инком-Недвижимость», за год доля альтернативных сделок в общем объеме продаж выросла с 40 до 80 процентов. «Сейчас подавляющее большинство сделок на "вторичке" являются альтернативными. В будущем возможен еще небольшой рост таких сделок — на несколько процентов. При этом 100 процентов сделок альтернативными никогда не будет, и 80 процентов — это фактически максимум, который мы наблюдали», — пояснил руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

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Специалисты связывают такую тенденцию с опасениями россиян, что наличные деньги могут сильно обесцениться. Поэтому участники рынка в основном совершают быстрые или альтернативные сделки — чтобы, продав одну квартиру, можно было бы купить сразу другую, добавил Таганов.

Рост числа альтернативных сделок отметили и эксперты компании «Азбука Жилья». По оценкам специалистов, доля подобных способов покупки жилья выросла с 15 до 50 процентов. В условиях неопределенности, рисков утраты или заморозки средств от продажи и прочих опасений альтернативные сделки позволили россиянам в один день поменять надежный актив на другой.

В 2016 году альтернативные сделки с недвижимостью назвали одними из самых опасных, поскольку часто они заканчиваются судебными разбирательствами из-за неправильной процедуры оформления или потери денег.

Нина Ташевская
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