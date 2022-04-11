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Россиянам пообещали благоустройство при любых условиях

Премьер-министр Мишустин пообещал благоустройство российских городов при любых условиях

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В российских городах будут проводить работы по благоустройству при любых обстоятельствах, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Благоустройство российских городов, такую работу будем продолжать в любой ситуации, создавать комфортную среду для жизни по всей стране», — прокомментировал глава правительства. Он уточнил, что с 15 апреля в стране стартует программа голосования за проекты.

Держать ситуацию на контроле Мишустин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина, отмечает РИА Новости. «У граждан должна быть возможность самим определять проекты, которые надо реализовывать. Они лучше всех знают, какие места нужно привести в порядок в первую очередь», — подчеркнул премьер-министр.

В 2021 году самыми комфортными для проживания мегаполисами России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В пятерку лидеров среди мегаполисов также вошли Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Самыми комфортными для жизни крупными городами оказались Тюмень, Грозный, Сочи, Ярославль и Белгород.

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Платон Щукин
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