Штаб одного из кандидатов в президенты Франции признал его проигрыш на выборах

Глава избирательного штаба Меланшона Бомпар признал, что политик не выйдет во второй тур

Кандидат в президенты, лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон не смог пройти во второй тур выборов, признал глава избирательного штаба политика Мануэль Бомпар. Его слова приводит РИА Новости.

Бомпар отметил, что Меланшон добился «невероятного результата», набрав 22 процента голосов. «Спасибо всем тем, кто внес свой вклад. К сожалению, этого недостаточно, чтобы пройти во второй тур», — объявил он.

По данным МВД Франции, после обработки 97 процентов бюллетеней Меланшон набрал 21,7 процента голосов. Он занял третье место. С небольшим отрывом от него на втором месте — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшая 24,03 процента.

Лидерство в президентской гонке сохраняет действующий французский лидер Эммануэль Макрон сохраняет с 27,41 процента голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

Ряд выбывших из президентской гонки кандидатов по завершении первого тура призвали голосовать за Макрона во втором. С такими заявлениями выступили Валери Пекресс (кандидат от партии «Республиканцы») и Янник Жадо («Зеленые»). Против Ле Пен выступил национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель.