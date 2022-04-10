Макрон поблагодарил призвавших голосовать за него кандидатов

Макрон поблагодарил призвавших голосовать за него кандидатов в президенты Франции

Эммануэль Макрон поблагодарил призвавших голосовать за него во втором туре кандидатов в президенты Франции. Его слова в воскресенье, 10 апреля, приводит РИА Новости.

Ранее стали известны первые официальные данные подсчета голосов на первом туре президентских выборов во Франции. Согласно им, глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует с 27,8 процента голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 26,2 процента.

Соперница Макрона Ле Пен пообещала в случае победы на выборах стать президентом для всех французов и повысить уровень безопасности граждан.