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Макрон поблагодарил призвавших голосовать за него кандидатов

Макрон поблагодарил призвавших голосовать за него кандидатов в президенты Франции
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Thibault Camus / Reuters

Эммануэль Макрон поблагодарил призвавших голосовать за него во втором туре кандидатов в президенты Франции. Его слова в воскресенье, 10 апреля, приводит РИА Новости.

Ранее стали известны первые официальные данные подсчета голосов на первом туре президентских выборов во Франции. Согласно им, глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует с 27,8 процента голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 26,2 процента.

Соперница Макрона Ле Пен пообещала в случае победы на выборах стать президентом для всех французов и повысить уровень безопасности граждан.

Марина Совина
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