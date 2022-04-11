Медведев уличил Европу в оплате счетов США

Зампред Совбеза Медведев: у США все хорошо, пока Европа платит за их экологические счета

У Соединенных Штатов все будет хорошо, пока Европа готова платить за их экологические счета. В этом европейские страны уличил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

Европейцам в связи с введенными санкциями против России придется забыть о своих «зеленых идеалах», отметил Медведев.

«Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран... У Америки все хорошо, пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать ее экологические счета», — написал зампред Совбеза.

Политик в своем тексте также сосредоточил внимание на том, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде.

По мнению зампреда Совбеза, Европа сейчас игнорирует все свои «незыблемые ценности» последних десятилетий, все «глобальные вызовы и угрозы». Тем самым европейские государства устремились вперед к своему счастью — новой грязной энергетике, указал Медведев.

Ранее политик заявил, что у Европы на фоне отказа от российских энергоносителей совсем «отъехала крыша».