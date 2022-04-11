Донецк вновь обстреляли снарядами ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Донецка 6 снарядами со стороны ВСУ

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его данным, обстрел велся в 6.00 со стороны Красногоровки. Кроме того, как сообщает представительство, в 6.15 украинские войска обстреляли поселок шахты Трудовской в Донецке. Всего выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра.

О пострадавших и жертвах не сообщается.