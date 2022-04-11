На Эльбрусе начались курсы для горных гидов и инструкторов

Курсы по подготовке горных гидов и инструкторов по лыжам и сноуборду начались на Эльбрусе

Серия образовательных программ по подготовке горнолыжных инструкторов и горных гидов началась на Эльбрусе. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на правительство Кабардино-Балкарии.

По информации издания, желающие могут получить профессию или повысить квалификацию на курсах Ассоциации горных гидов России (АГГР), Национальной лиги инструкторов (НЛИ) и Российского лавинного центра (РЛЦ). Отмечается, что в нынешнем году доступно обучение горных гидов, а также инструкторов по горным лыжам и сноуборду категории В и С.

Согласно материалу, в рамках обучения от ведущих экспертов страны участники проходят образовательные модули по первой доврачебной помощи, альпинизму для лыжных гидов, скитуру, лавиноведению. Вдобавок специалисты оттачивают технику катания и осваивают теорию и практику лучших методик преподавания.

Всего до конца весны программу пройдут более 70 человек. Известно, что все участники и преподаватели на время прохождения курсов могут пользоваться канатными дорогами по льготному тарифу.

В декабре 2021 года выяснилось, что за год горнолыжные курорты Северного Кавказа посетили более миллиона человек. Уточняется, что речь идет о таких направлениях, как Эльбрус (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкесия) и Ведучи (Чечня). По сравнению с прошлым годом турпоток в эти места увеличился на 70 процентов.