Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На Эльбрусе начались курсы для горных гидов и инструкторов

Курсы по подготовке горных гидов и инструкторов по лыжам и сноуборду начались на Эльбрусе

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Серия образовательных программ по подготовке горнолыжных инструкторов и горных гидов началась на Эльбрусе. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на правительство Кабардино-Балкарии.

По информации издания, желающие могут получить профессию или повысить квалификацию на курсах Ассоциации горных гидов России (АГГР), Национальной лиги инструкторов (НЛИ) и Российского лавинного центра (РЛЦ). Отмечается, что в нынешнем году доступно обучение горных гидов, а также инструкторов по горным лыжам и сноуборду категории В и С.

Согласно материалу, в рамках обучения от ведущих экспертов страны участники проходят образовательные модули по первой доврачебной помощи, альпинизму для лыжных гидов, скитуру, лавиноведению. Вдобавок специалисты оттачивают технику катания и осваивают теорию и практику лучших методик преподавания.

Всего до конца весны программу пройдут более 70 человек. Известно, что все участники и преподаватели на время прохождения курсов могут пользоваться канатными дорогами по льготному тарифу.

В декабре 2021 года выяснилось, что за год горнолыжные курорты Северного Кавказа посетили более миллиона человек. Уточняется, что речь идет о таких направлениях, как Эльбрус (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкесия) и Ведучи (Чечня). По сравнению с прошлым годом турпоток в эти места увеличился на 70 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Командир батальона «Восток» заявил о попытке бегства замаскированной колонны ВСУ
Популярная европейская страна сняла все ограничения на въезд
Венгрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России на встрече ЕС
Огромный бобер набросился на россиянина
Автоэксперт оценил идею разрешить водителям покидать место ДТП в Москве
Полковника ФСИН заключили под стражу по делу о взятке
В России появилась «станция метро» посреди тундры
Стало известно о сдавшихся в плен морпехах ВСУ в Мариуполе
Сексолог назвала самый странный мужской повод гордиться собой в постели
В Германии отказались от способа сократить закупки газа в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.