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Наряд актрисы вызвал споры в сети из-за сходства с воздушным шариком

Платье актрисы Эммы Коррин вызвало споры в Twitter из-за сходства с воздушным шаром
Эмма Коррин

Эмма Коррин. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Британская актриса Эмма Коррин посетила театральную премию Лоренса Оливье (Olivier Awards) в необычном наряде и вызвала споры в сети. Посты на эту тему появились в Twitter.

26-летняя знаменитость появилась на публике в облегающем платье длины макси люксового бренда Loewe с принтом в виде воздушных шариков. При этом поверх платья она надела бюстгальтер бежевого цвета в виде шаров. Завершающей деталью образа звезды стали латексные сапоги, каблук которых также напомнил юзерам сдутый воздушный шар.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к одежде марки Loewe, которую Коррин выбрала для выхода в свет, о чем принялись писать в многочисленных публикациях. Так, некоторые высмеяли актрису из-за сходства платья с шариком. «Эмма, я тебя люблю, но уволь своего стилиста», — написала @clairemaddens. «Эмма Коррин переборщила с шарами», — согласилась @HaleyDeanna173. «Мне нравится макияж и прическа, но деталь поверх платья явно лишняя», — посчитала @bestofcorrin.

В то же время другие комментаторы восхитились внешним видом телезвезды. «Если честно, мне нравится наряд Коррин», — призналась @tilldcwn. «Эмма Коррин просто самая крутая девушка в мире», — заявила @myloverry. «Эмма Коррин — самая настоящая икона», — заключила @itsbeen2wks.

В сентябре 2021 года наряд актрисы Эммы Коррин на премии «Эмми» стал мемом в сети из-за сходства с презервативом. Папарацци запечатлели ее в костюме бежевого цвета модного дома Miu Miu. На размещенных кадрах она позирует в платье в пол прямого кроя с открытыми плечами, длинных перчатках без пальцев того же цвета и туфлях на каблуках. Ее образ дополнил головной убор, напоминающий шапочку для плавания.

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Майя Пономаренко
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