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Европол начал выявлять попадающие под антироссийские санкции активы

Европол начал операцию «Оскар» по выявлению попадающих под антироссийские санкции активов

Фото: Pixabay.com

Операция «Оскар» по выявлению попадающих под антироссийские санкции активов стартовала в Европе в понедельник, 11 апреля, пишет ТАСС.

Европейское полицейское агентство (Европол) начало помогать странам Евросоюза находить активы, которые могут подходить под ограничения. Операция пройдет совместно с членами ЕС, Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) и Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны Frontex.

Ожидается, что она продлится не менее года и будет включать ряд отдельных расследований. «Операция также направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами в связи с обходом введенных Евросоюзом торговых и экономических ограничений», — отметили в Европоле.

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Марина Совина
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