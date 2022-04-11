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Южноамериканские фермеры устроили протест из-за срыва поставок бананов в Россию

El Universo: фермеры Эквадора устроили протест из-за невозможности экспорта бананов в РФ

Фото: Pixabay

Южноамериканские фермеры из Эквадора устроили протест из-за срыва поставок бананов в Россию. В провинциях Гуаяс, Лос-Риос и Эль-Оро, где выращивается основная часть урожая, демонстранты заблокировали дороги и потребовали от правительства поддержать отрасль, передает газета El Universo.

«Мы хотим, чтобы правительство выкупило бананы, оставшиеся в связи с невозможностью экспорта в Россию, это можно сделать за счет средств Минфина», — заявил президент Ассоциации производителей бананов Эль-Оро Гильермо Солано.

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Один из лидеров протеста Мигель Гуанокисо пояснил, что фермеры пять недель не могли продавать и экспортировать фрукты, люди остались без работы, отсутствуют средства для выплаты заработной платы персоналу плантаций. Аграрии жалуются на бедственное положение, поскольку экспорт бананов сократился вдвое по сравнению с показателями 2021 года.

Губернатор провинции Эль-Оро Фултон Серрано заявил, что требования производителей направлены в столицу Эквадора Кито, после получения ответа администрация региона надеется на разблокировку движения.

25 марта газета Wall Street Journal сообщила, что из-за санкций Запада против Москвы фермеры из Эквадора испытывают проблемы с поставками бананов в Россию. По данным издания, Россия является одним из главных покупателей эквадорских бананов: в нее направляется 20 процентов экспорта данного фрукта. Однако антироссийские санкции и заторы в европейских портах привели к тому, что судоходные компании прекратили поставки в Россию. Из-за этого некоторые производители вынуждены отдавать бананы за бесценок или даром, чтобы фрукты не пропали.

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Марина Совина
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