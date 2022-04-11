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Раскрыты результаты подсчета 85 процентов голосов на выборах президента Франции

Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 85 процентов голосов
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Christian Hartmann / Reuters

Министерство внутренних дел Франции раскрыло результаты подсчета 85 процентов голосов на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующий глава государства Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов с 27,39 процента голосов.

По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур, планируется, что он состоится 24 апреля.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.

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Марина Совина
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