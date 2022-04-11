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Звезда «Универа» объяснила нежелание уезжать из России

Актриса Анна Хилькевич объяснила нежелание уезжать из России и менять гражданство

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич объяснила нежелание уезжать из России и менять гражданство тем, что она не хочет быть среди тех, кто сбежал. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Звезда «Универа» сказала, что никогда и не задумывалась о смене гражданства, так как является патриоткой. Она пообещала, что будет стараться давать энергию и ресурсы своей стране.

«Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось: меня бы приписали к тем, кто сбежал. Все не просто так. А сейчас очень много дел и работы в России», — отметила Хилькевич.

Она заявила, что уже несколько лет готовилась к тому, что в стране заблокируют ряд социальных сетей. Несмотря на это, после блокировки у актрисы случился срыв: она «поплакала, попела в караоке в закрытой комнате и пошла дальше». По словам Хилькевич, она старается смотреть на мир позитивно и верит, что в России появятся аналоги закрытых интернет-платформ.

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Евгений Шульгин
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