Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter

Директор Twitter Агравал сообщил, что Илон Маск решил не входить в совет директоров

Американский предприниматель, глава Tesla и Space Х Илон Маск, купивший пакет акций социальной сети Twitter, передумал входить в совет ее директоров. Об этом сообщил директор компании Параг Агравал в своем Twitter-аккаунте.

«Илон решил не входить в наш совет директоров», — говорится в сообщении.

Информация о том, что Маск окажется в числе руководителей Twitter, появилась вскоре после того, как предприниматель сообщил, что приобрел пакет ее акций.

5 апреля Маск был объявлен самым богатым человеком планеты — он впервые возглавил ежегодный список, составляемый Forbes. Подсчеты завершили к 11 марта — к этому моменту состояние Маска оценивались в 219 миллиардов долларов. За год он, несмотря на продажу значительной части акций Tesla, стал богаче на 68 миллиардов долларов и таким образом обошел предыдущего лидера рейтинга, основателя Amazon Джеффа Безоса, на 48 миллиардов.