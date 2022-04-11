Подсчитана сумма инвестиций в российскую недвижимость

Объем инвестиций в недвижимость в России в первом квартале составил 93 миллиарда рублей

К концу первого квартала 2022 года объем инвестиций в недвижимость России достиг 93 миллиардов рублей. Сумму вложенных средств подсчитали в аналитической компании CBRE. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В годовом сопоставлении показатель увеличился на 33 процента. Он считается одним из самых высоких для начала года. Большая часть инвестиций пришлась на покупку площадок под жилье — 57 процентов от всего объема за квартал. Высокий объем инвестиций также фиксировали в 2016 году — 138 миллиардов рублей в первом квартале.

В компании проанализировали, что за первые три месяца 2022 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил 40 миллиардов рублей — почти в два раза выше, чем в первом квартале 2021-го. Однако показатель снизился на 19 процентов относительно значения аналогичного периода 2020 года.

Лидером по объему инвестиций назвали офисную недвижимость — 42 процента от всего объема. На торговые объекты пришлось 28 процентов инвестиций. В складской сектор вложили 16 процентов всего объема.

По данным CBRE, во втором квартале инвестиции снизятся из-за ситуации на Украине и возможного расширения санкций в отношении России со стороны западных стран. Эксперты предположили, что период может продемонстрировать самые низкий показатель 2022 года.

В марте 2021 года эксперты в сфере недвижимости заявили, что ограничения на операции с валютой могут спровоцировать ажиотаж на рынке жилья. По их предположениям, часть держателей банковских депозитов захотят переложить деньги в недвижимость. Аналитики также предупредили о возможных срывах сделок.