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Дания закупит миллионы таблеток с йодом на случай ядерной аварии

Власти Дании закупят 2 миллиона таблеток с йодом на случай ядерной аварии у границ страны

Фото: Shutterstock

Власти Дании решили закупить два миллиона таблеток с йодом на случай ядерной аварии в непосредственной близости от границ страны. Об этом заявили в управлении Дании по здравоохранению, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что спецоперация России на Украине доказала, что мир непредсказуемым. «Поэтому датское управление здравоохранения пересмотрело объемы запасов йода в Дании, которые должны быть использованы в случае ядерной аварии в непосредственной близости от нас», — рассказали в управлении.

В Копенгагене также добавили, что это решение основано на прогнозах агентства по чрезвычайным ситуациям Дании. Отмечается, что таблетки с йодом следует принимать только в случае ядерной аварии. Указанные два миллиона таблеток должны охватить уязвимые группы населения — детей, беременных и кормящих женщин, медицинских работников.

Виктория Кондратьева
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