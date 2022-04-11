Названы самые опасные смартфоны

В Bankless Times назвали Motorola Edge смартфоном с высоким уровнем излучения

Специалисты сервиса Bankless Times перечислили смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом сообщает издание Android Central.

Авторы подчеркнули, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) установила максимальный уровень SAR (удельный коэффициент поглощения) для потребительской техники в 1,6 ватта на килограмм. Эксперты провели анализ и отметили, что большое количество телефонов на рынке превышает этот показатель. Самым опасным — по итогам тестов — был назван Motorola Edge, который имеет показатель SAR 1,79 ватта на килограмм.

На втором и третьем местах оказались ZTE Axon 11 5G и OnePlus 6T, SAR которых составил 1,59 и 1,55 ватта на килограмм соответственно. В десятку также попали устройства брендов Sony, Google и Oppo.

По словам журналистов, приведенная Bankless Times статистика заставляет задуматься. Однако, по словам представителей FCC, в настоящий момент нет достоверных научных доказательств наличия проблем со здоровьем, вызванных воздействием радиочастотной энергии, излучаемой телефонами.

Журналисты медиа обратились за комментарием к производителям смартфонов, однако только в Google отреагировали на запрос. «Наши телефоны соответствуют всем нормативным требованиям и нормам соответствия в странах, где мы их распространяем», — сообщил представитель корпорации.

Осенью 2021 года врач-невролог Ольга Зинчева заявила, что нежелательно класть смартфон рядом с собой во время сна. По словам специалиста, радиочастотное излучение от гаджета поглощается тканями человека и способно оказать негативное влияние на здоровье.