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В Кисловодске пройдет фестиваль хайлайна и скалолазания

Фестиваль хайлайна и скалолазания пройдет в Березовском ущелье Кисловодска с 1 по 8 мая

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Березовском ущелье Кисловодска с 1 по 8 мая 2022 года пройдет фестиваль хайлайна (хождение по натянутому на большой высоте канату, — прим. «Ленты.ру») и скалолазания. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе администрации города рассказали, что мероприятие уже стало традиционным для Кисловодска. «Ждем свыше ста участников. Через ущелье по хайлайну можно будет пройти почти полкилометра, попробовать себя в скалолазании более чем на 100 дистанциях, прыгнуть с веревкой с высоты 50 метров», — уточнил глава города Евгений Моисеев.

По словам организаторов, фестиваль — отличная возможность не только хорошо провести время и «прокачать свои навыки», но и перенять опыт у других скалолазов и хайлайнеров со всей России. Также в рамках мероприятия запланирована вечерняя программа с фаер-шоу и выступлениями цирковых артистов, мастер-классы по жонглированию и просмотры фильмов под открытым небом.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа 2022 года пройдет фестиваль уличного искусства Stenograffia («Стенограффия»). Отмечается, что художники в течение трех летних месяцев будут создавать во дворах и на улицах Екатеринбурга новые арт-объекты.

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Валентина Процкова
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