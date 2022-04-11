В Кисловодске пройдет фестиваль хайлайна и скалолазания

Фестиваль хайлайна и скалолазания пройдет в Березовском ущелье Кисловодска с 1 по 8 мая

В Березовском ущелье Кисловодска с 1 по 8 мая 2022 года пройдет фестиваль хайлайна (хождение по натянутому на большой высоте канату, — прим. «Ленты.ру») и скалолазания. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе администрации города рассказали, что мероприятие уже стало традиционным для Кисловодска. «Ждем свыше ста участников. Через ущелье по хайлайну можно будет пройти почти полкилометра, попробовать себя в скалолазании более чем на 100 дистанциях, прыгнуть с веревкой с высоты 50 метров», — уточнил глава города Евгений Моисеев.

По словам организаторов, фестиваль — отличная возможность не только хорошо провести время и «прокачать свои навыки», но и перенять опыт у других скалолазов и хайлайнеров со всей России. Также в рамках мероприятия запланирована вечерняя программа с фаер-шоу и выступлениями цирковых артистов, мастер-классы по жонглированию и просмотры фильмов под открытым небом.

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