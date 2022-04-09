Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного искусства

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа

Фото: страница «STENOGRAFFIA» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа 2022 года пройдет фестиваль уличного искусства Stenograffia («Стенограффия»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что в рамках культурного события художники в течение трех летних месяцев будут создавать во дворах и на улицах Екатеринбурга новые арт-объекты.

«В прошлом году в рамках фестиваля зародился проект "Стенограффия во дворе". И нам очень нравится идея вовлечения горожан в создание арт-объектов. В планах команды обновление стрит-арт линии и организация серии экскурсий по работам фестиваля, которые традиционно пользуются огромной популярностью», — рассказала замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

По словам пресс-секретаря фестиваля Екатерины Кизюн, в настоящее время организаторы активно ведут работу по подготовке мероприятия, в том числе проводится поиск новых площадок и поверхностей для арт-проектов, а также ведутся переговоры с художниками.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 1 по 7 августа 2022 года планируется проведение международного фестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая». В событии примут участие команда «Свердловской киностудии», уральские кинематографисты и опытные организаторы, а также продюсеры международных кинофестивалей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Украинский депутат призвал убивать российских солдат после завершения войны
В Китае отметили смелость Вучича после признания угроз от Запада
Историк моды Васильев перечислил положительные стороны секонд-хендов
Китай обновил суточный максимум по числу инфицированных коронавирусом
Японская компания отказалась от закупки российского угля
Легионер «Динамо» рассказал о неправильных представлениях о России за границей
Россиянам назвали способ продлить срок службы машины
Известный священник объяснил последствия жалости к себе
Военные Украины заставляли новичков осваивать иностранное оружие на YouTube
В России спрогнозировали эффект от введения моратория на банкротство
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.