В Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного искусства

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа

В Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа 2022 года пройдет фестиваль уличного искусства Stenograffia («Стенограффия»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что в рамках культурного события художники в течение трех летних месяцев будут создавать во дворах и на улицах Екатеринбурга новые арт-объекты.

«В прошлом году в рамках фестиваля зародился проект "Стенограффия во дворе". И нам очень нравится идея вовлечения горожан в создание арт-объектов. В планах команды обновление стрит-арт линии и организация серии экскурсий по работам фестиваля, которые традиционно пользуются огромной популярностью», — рассказала замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

По словам пресс-секретаря фестиваля Екатерины Кизюн, в настоящее время организаторы активно ведут работу по подготовке мероприятия, в том числе проводится поиск новых площадок и поверхностей для арт-проектов, а также ведутся переговоры с художниками.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 1 по 7 августа 2022 года планируется проведение международного фестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая». В событии примут участие команда «Свердловской киностудии», уральские кинематографисты и опытные организаторы, а также продюсеры международных кинофестивалей.

