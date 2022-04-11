Московский курьер занимался доставкой марихуаны вместе с едой

В Москве полиция изъяла в двух съемных квартирах 100 кг марихуаны, за сбыт задержан курьер

В Москве сотрудники МВД провели спецоперацию по пресечению канала распространения наркотических веществ, задержаны двое мужчин. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичной полиции.

Оперативное видео с изъятыми у подозреваемых наркотиками общим весом, превышающим 100 килограммов, предоставлено пресс-службой ведомства. На кадрах видны свертки с запрещенным веществом.

Распространением и сбытом марихуаны занимался курьер, который доставлял еду, уточняет РЕН ТВ.

Правоохранители получили информацию, что 34-летний приезжий из ближнего зарубежья распространяет наркотики. В двух съемных квартирах задержанного на улице Космонавтов полицейские изъяли более 78 килограммов марихуаны. Поставщиком наркотика был 43-летний житель Подмосковья. В его автомобиле обнаружено 27 килограммов наркотика. Возбуждено уголовное дело.