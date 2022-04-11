Лукашенко вылетел в Россию

Президент Белоруссии Лукашенко вылетел на Дальний Восток с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию, он отправился на Дальний Восток, где у главы государства запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Тelegram-канал «Пул Первого».

«Визит в Россию начался. Первый (Лукашенко — прим. "Ленты.ру") вылетел на Дальний Восток», — говорится в публикации, которая сопровождается фотографией самолета белорусского лидера.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся 12 апреля на космодроме «Восточный» в Амурской области. Там они «ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома», а также обсудят развитие двусторонних отношений, события на Украине и совместные меры Москвы и Минска по противодействию санкциям Запада.

В пресс-службе белорусского лидера также сообщили, что в ходе рабочего визита в Россию Лукашенко посетит Владивосток, где 13 апреля проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. С ним он намерен обсудить сотрудничество республики с российским дальневосточным регионом, в частности — в вопросах торговли и поставок рыбной продукции на белорусский рынок.