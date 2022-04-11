Макрон назвал условие визита в Киев

Макрон заявил, что готов посетить Украину, только если это поможет урегулировать конфликт

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов посетить Украину, только если это поможет урегулировать конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер назвал условие визита в страну. «Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», — заключил он

Ранее Макрон оценил продолжительность конфликта на Украине. По мнению главы Пятой республики, боевые действия на украинской территории далеки от завершения. «Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели», — заключил он.