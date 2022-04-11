Макрон назвал условие визита в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов посетить Украину, только если это поможет урегулировать конфликт. Об этом сообщает ТАСС.
Французский лидер назвал условие визита в страну. «Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», — заключил он
Ранее Макрон оценил продолжительность конфликта на Украине. По мнению главы Пятой республики, боевые действия на украинской территории далеки от завершения. «Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели», — заключил он.