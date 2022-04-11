Психотерапевт предупредила об опасности шуток про «мам с винишком»

Психотерапевт Валли: любящим шутить про свой алкоголизм матерям не хватает поддержки

Американский психотерапевт Вероника Валли предупредила об опасности мемов и шуток про «мам с винишком», романтизирующих образ употребляющей алкоголь молодой матери. Выдержку из ее книги «Трезвая» публикует Daily Mail.

По словам Валли, нормализация образа пьющей матери, «вознаграждающей» себя за тяготы родительства, закрепился в поп-культуре и представляет явление как безобидное. «Женщинам не хватает поддержки, нянь и помощи сообщества для воспитания ребенка. От матерей много требуют, материнство — это изнуряющий труд и социальная изоляция, так что легко поверить, что алкоголизм — единственный способ расслабиться», — предостерегает она. Кроме того, говорит психотерапевт, женщины, которые шутят про свой алкоголизм и поддерживают образ «мамы с винишком», пытаются вернуть себе бездетный образ жизни. На самом деле, говорит специалист, им необходима помощь со стороны близких.

Валли предупреждает, что употребление алкоголя грозит последствиями, даже если пить умеренно. «Есть миф, что существуют алкоголики, не умеющие держать себя в руках, и все остальные, с которыми все в порядке. На самом деле многие неалкоголики страдают от последствий — похмелья, стыда, депрессии, тревожности, сожаления об излишних тратах и упущенных возможностях, душевного и интеллектуального опустошения», — пишет Валли.

Ранее исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) назвали влияние, которое оказывает употребление алкоголя на посещение работы. Для этого они проанализировали данные 110 тысяч человек с полной занятостью, собранные с 2015 по 2019 год.