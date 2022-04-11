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Психотерапевт предупредила об опасности шуток про «мам с винишком»

Психотерапевт Валли: любящим шутить про свой алкоголизм матерям не хватает поддержки

Фото: Unsplash

Американский психотерапевт Вероника Валли предупредила об опасности мемов и шуток про «мам с винишком», романтизирующих образ употребляющей алкоголь молодой матери. Выдержку из ее книги «Трезвая» публикует Daily Mail.

По словам Валли, нормализация образа пьющей матери, «вознаграждающей» себя за тяготы родительства, закрепился в поп-культуре и представляет явление как безобидное. «Женщинам не хватает поддержки, нянь и помощи сообщества для воспитания ребенка. От матерей много требуют, материнство — это изнуряющий труд и социальная изоляция, так что легко поверить, что алкоголизм — единственный способ расслабиться», — предостерегает она. Кроме того, говорит психотерапевт, женщины, которые шутят про свой алкоголизм и поддерживают образ «мамы с винишком», пытаются вернуть себе бездетный образ жизни. На самом деле, говорит специалист, им необходима помощь со стороны близких.

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Валли предупреждает, что употребление алкоголя грозит последствиями, даже если пить умеренно. «Есть миф, что существуют алкоголики, не умеющие держать себя в руках, и все остальные, с которыми все в порядке. На самом деле многие неалкоголики страдают от последствий — похмелья, стыда, депрессии, тревожности, сожаления об излишних тратах и упущенных возможностях, душевного и интеллектуального опустошения», — пишет Валли.

Ранее исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) назвали влияние, которое оказывает употребление алкоголя на посещение работы. Для этого они проанализировали данные 110 тысяч человек с полной занятостью, собранные с 2015 по 2019 год.

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Александра Лисица
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