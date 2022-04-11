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Милош Бикович рассказал о получении российского гражданства

Актер Милош Бикович поделился подробностями получения российского гражданства

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Сербский и российский актер, звезда сериала «Отель Элеон» и фильма «Холоп» Милош Бикович поделился подробностями получения российского гражданства в шоу Ирины Шихман «А поговорить?».

Гражданство России Бикович получил в феврале прошлого года. На тот момент актер жил в России уже 10 лет. «Мне позвонили из администрации президента и спросили — как я смотрю на то, чтобы стать гражданином России. (...) Я с удовольствием принял предложение», — признался артист.

Бикович добавил, что инициатива присвоить ему гражданство была обоюдной и это решение никак не было связано с политикой.

Ранее артист принял участие в сериале «The Телки», где его коллегой по съемочной площадке стала актриса Оксана Акиньшина. Вместе они дали интервью изданию Esquire, в котором актриса обвинила феминизм в попытке столкнуть людей лбами.

В марте стало известно, что в российских кинотеатрах повторно покажут успешные российские фильмы, в список которых также включен «Холоп» с Биковичем в главной роли.

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Анастасия Астахова
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