Минфин дал рекомендации российским компаниям по выплатам инвесторам

Минфин посоветовал компаниям сперва рассчитаться с инвесторами из РФ, затем с иностранцами

Минфин России рекомендовал российским компаниям сперва рассчитываться по долгу с российскими инвесторами, и только затем с иностранными держателями бумаг. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

По словами Силуанова, Минфин в последние две недели зафиксировал случаи, когда западные банки руководствуются двойными стандартами при поступлении платежей за внешние еврооблигации компаний. Так, внешним кредиторам платят в полном объеме, российским держателям бумаг деньги не доходят.

«Мы в этом случае рекомендуем перед тем, как оплатить внешние обязательства, сначала заплатить нашим держателям бумаг, а остаток средств для внешних кредиторов уже отправлять в клиринговые агентства западных стран. Здесь тоже есть определенные нюансы, но это справедливый подход, когда мы в первую очередь обеспечиваем интересы наших держателей бумаг», — пояснил министр.

При этом Силуанов отверг полный запрет компаниям платить по внешним долгам в валюте. «Курица, которая несет золотые яйца, должна рассчитываться по своим долгам», — считает он.

Ранее стало известно, что крупнейшие американские инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan бросились скупать подешевевшие российские корпоративные облигации. Такие активы начали активно приобретать и хедж-фонды, специализирующиеся на покупке дешевых долговых бумаг.