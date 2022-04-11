В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье

Минздрав сообщил, что один пострадавший при взрыве в Ступине находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажке в подмосковном Ступине находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в областном Минздраве, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что еще два человека доставили в медучреждения в состоянии средней тяжести.

«Еще один [пострадавший] отпущен домой на амбулаторное лечение. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф», — сообщили в министерстве.

Всего, по данным ведомства, в результате ЧП пострадали четыре человека, двое погибли.

При этом источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Ступине достигло шести человек. Погибли два человека, включая 12-летнего ребенка, добавил собеседник агентства.

Взрыв в жилой многоэтажке в Московской области произошел утром в понедельник, 11 апреля. Предварительной причиной взрыва названа неисправность газового оборудования. Из-за ЧП обрушились внешние панели на четвертом и пятом этажах дома. Пострадавших доставили в больницы с черепно-мозговыми травмами и переломами.