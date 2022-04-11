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Премьер Молдавии призвала вернуться к «настоящему значению» Дня Победы

Премьер Молдавии Гаврилица призвала отпраздновать День Победы скромно

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

День Победы в Молдавии должен отмечаться скромно, чтобы он не превратился в день, когда пропагандируется война вместо мира, заявила премьер страны Наталья Гаврилица, пишет РИА Новости.

По ее словам, нужно вернуть «разговор к настоящему значению этого праздника». Политик уточнила, что этот день должен напоминать людям об ужасах войны и важности сохранения мира. «Я думаю, что в нынешней ситуации все мероприятия, в том числе День Победы, должны быть скромными, с уважением ко всем, кто воевал, чтобы принести мир», — призвала она. По мнению премьера, надо сконцентрироваться на действиях, которые объединяют.

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Марина Совина
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