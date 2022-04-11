Врач предупредил о смертельной опасности продуктов с плесенью некоторых цветов

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что плесень некоторых цветов грозит смертью

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил о смертельной опасности плесени некоторых цветов на продуктах. Слова специалиста приводит издание «Доктор Питер».

Токсиколог утверждает, что самыми ядовитыми видами являются желтая плесень и черная гниль. Первая вызывает сильный микотоксин, который ведет к тяжелейшему поражению легких и грозит смертью. А вторая, обитающая на хлебе, продуцирует алкалоид фумигоклавин, вызывающий сильную интоксикацию и аспергиллез, обладающий гемолитическим и антигенным действием, а также выраженными аллергенными свойствами.

Кутушов отмечает, что плесенью покрываются продукты, которые находятся во влажной и жаркой окружающей среде. По его словам, быстрее всего заплесневеет хлеб в нарезанном виде и упакованный в полиэтилен. Если на хлебе нет следов плесени, но есть запах гнили и затхлости, это означает, что он начал плесневеть, добавил врач.

«Если продукт покрыт плесенью, рекомендуется просто не употреблять его. Есть, конечно, пищевая плесень, например, на сырах, но это другой разговор. Такую плесень специально выращивают особым образом», — объясняет токсиколог.

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