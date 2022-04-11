Литературную премию «Национальный бестселлер» не будут присуждать в 2022 году

Российскую литературную премию «Национальный бестселлер» передумали вручать в 2022 году. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Оргкомитет премии "Национальный бестселлер" принял решение в 2022 году не присуждать премию за лучшую книгу и отказаться от торжественной церемонии вручения, а также не формировать малое жюри и короткий список, вместо которого объявляются итоги голосования», — говорится в публикации. В ней не поясняется, с чем именно связано подобное решение.

На сайте «Нацбеста» появился короткий список финалистов премии. Среди них оказались такие произведения как «Фашисты» Кирилла Рябова, «Хроника Горбатого» Софии Синицкой, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, «Бубуш» Юлии Кисиной и «Капибару любят все» Сергея Авилова.

Премия «Нацбест» была учреждена в Санкт-Петербурге в 2001 году издателем и литератором Константином Тублиным. Ее жюри выбирает лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года.