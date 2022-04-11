Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Премию «Национальный бестселлер» передумали вручать в 2022 году

Литературную премию «Национальный бестселлер» не будут присуждать в 2022 году

Фото: Pixabay

Российскую литературную премию «Национальный бестселлер» передумали вручать в 2022 году. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Оргкомитет премии "Национальный бестселлер" принял решение в 2022 году не присуждать премию за лучшую книгу и отказаться от торжественной церемонии вручения, а также не формировать малое жюри и короткий список, вместо которого объявляются итоги голосования», — говорится в публикации. В ней не поясняется, с чем именно связано подобное решение.

На сайте «Нацбеста» появился короткий список финалистов премии. Среди них оказались такие произведения как «Фашисты» Кирилла Рябова, «Хроника Горбатого» Софии Синицкой, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, «Бубуш» Юлии Кисиной и «Капибару любят все» Сергея Авилова.

Премия «Нацбест» была учреждена в Санкт-Петербурге в 2001 году издателем и литератором Константином Тублиным. Ее жюри выбирает лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сдавшихся в плен морпехах ВСУ в Мариуполе
Ворвавшаяся в эфир Первого канала сотрудница получила новую работу
Санкции Европы поставили под угрозу российскую энергостратегию
Дания закупит миллионы таблеток с йодом на случай ядерной аварии
В Херсоне демонтировали мемориал «Небесной сотни»
В ЦБ рассказали о неизбежном снижении ВВП России
Авианосная ударная группа ВМС США отправится в Японское море
Росгвардейцы обезвредили 400 килограммов тротила в Харьковской области
Международная федерация санного спорта отказалась снимать санкции с россиян
Стало известно об операции бундесвера по эвакуации раненых украинцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.