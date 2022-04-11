Центробанк зафиксировал снижение платежей в нефтегазовой отрасли

РБК: ЦБ зафиксировал снижение платежей в отрасли добычи нефти и газа на 47,8% в марте

Входящие платежи в системе Центробанка (ЦБ) в отрасли добычи нефти и газа в марте снизились на 47,8 процента к средним уровням за четвертый квартал 2021 года, зафиксировал регулятор. Об этом в понедельник, 11 апреля, пишет РБК.

Сопоставимое падение входящих платежей в секторе добычи нефти и газа наблюдалось в начале пандемии COVID-19 — весной 2020 года, однако тогда это происходило на фоне обвала цен на энергоносители.

В целом же, как следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков Центробанка, среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1 процента по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Значительную роль в положительной динамике сыграло ускорение роста цен в марте, отмечает регулятор.

В Центробанке допускают, что такая динамика в нефтегазовой отрасли может быть связана с задержками платежей по экспортным поставкам.