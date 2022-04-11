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Российский девелопер попытался уехать из России после подозрений в афере

Девелопера из Новосибирска задержали при попытке покинуть РФ из-за дела о мошенничестве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правоохранительные органы предотвратили попытку скрыться, предпринятую девелопером и бывшим председателем комиссии Общественной палаты Новосибирской области Михаилом Обласовым, подозреваемым в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, новосибирский бизнесмен был задержан при попытке покинуть страну. Против него и партнера по бизнесу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, они, используя подложные документы, получили от мэрии Новосибирска земельный участок, который впоследствии был ими продан. Ущерб следствием был оценен в 383 миллиона рублей.

Обласов возглавлял в Общественной палате региона комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Он также был в прошлом советником экс-губернатора области Владимира Городецкого.

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Любовь Ширижик
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