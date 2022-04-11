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Россиянам рассказали о наводнивших рынок поддельных автозапчастях

Auto.ru: в России активизировались торговцы поддельными автозапчастями

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На рынке автозапчастей появляется все больше поддельных товаров низкого качества, которые продавцы пытаются выдать за оригинал, сообщает директор сети автосервисов Данил Соловьев. Его слова приводит портал Auto.ru.

По словам предпринимателя, мошенники привлекают покупателей сообщениями о «ликвидации» складов в связи с уходом из России ряда автомобильных брендов — якобы поэтому их продукция стоит так дешево. На самом же деле продукция с «ликвидируемого склада» изготавливается в подпольном цехе.

«Водители верят, их привлекают низкие цены. Потом с этой деталью приезжают на СТО, но там сотрудники даже без дополнительных проверок определяют, что это грубая подделка», — рассказал изданию Соловьев.

Впрочем, эксперты отмечают, что купить такие детали можно не только у самих мошенников, но и на маркетплейсах, а конечный продавец может даже не знать, что продает подделку.

Один из самых надежных способов проверить деталь на оригинальность — проверить ее через систему продавца по присвоенному ей коду или наклеенной голограмме.

Ранее сообщалось, что частично проблему нехватки автозапчастей может решить так называемый серый импорт — ввоз без согласия правообладателей. Ожидается, что в список разрешенных к такому импорту товаров войдут и детали для автомобилей. Документ о разрешении параллельного импорта уже подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

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Валерий Розенберг
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