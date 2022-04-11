Во Франции подсчитали 90 процентов голосов на президентских выборах

Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 90% голосов

Во Франции подсчитали 90 процентов голосов на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

По данным ведомства, в первом туре лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он набрал 27,4 процента голосов. На втором месте глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 24,58 процента голосов.

По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур, планируется, что он пройдет 24 апреля.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.