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Приднестровье предупредили о риске остаться без российского газа

Приднестровью предрекли жизнь без газа при разрыве контракта «Газпрома» и Молдавии

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Приднестровье останется без газа при разрыве контракта «Газпрома» и Молдавии, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, пишет РИА Новости.

Он предрек жизнь без российского газа при разрыве договоренностей «Газпрома» и Молдавии. В случае расторжения контракта с «Молдовагазом» «Газпром» не сможет поставлять газ на территорию Приднестровья. «Не будет возможности поставлять газ в Приднестровскую Молдавскую Республику. Насколько я знаю, вопрос выдачи лицензии "Тираспольтрансгазу" даже не обсуждался», — предупредил он.

По словам политика, существует риск расторжения контракта с 1 мая. К этому времени власти республики не успеют сделать аудит задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом», несмотря на то, что взяли на себя подобное обязательство, добавил он.

В январе председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал способ выйти из газовых кризисов. По его словам, нужно повышать тариф на газ для населения. Он предложил пересмотреть тариф в соответствии с реальной стоимостью природного газа на рынке.

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Марина Совина
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