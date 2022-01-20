В Молдавии назвали способ выйти из газовых кризисов

Во избежание газовых кризисов нужно повышать тариф на газ для населения, написал в своем Telegram-канале председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Компания покупает у поставщика природный газ по 647 долларов за тысячу кубометров, а продает потребителям (в том числе промышленным) по 430, отметил он. Предприятие вынужденно работает в убыток, подчеркнул Чебан и добавил, что для преодоления проблемы необходимо искать исключительно коммерческие решения.

Чебан предложил пересмотреть тариф в соответствии с реальной стоимостью природного газа на рынке. По его словам, такой способ поможет стране выйти из газового кризиса.

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислила очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с поставками в Молдавию является исключительно коммерческой. Он указал, что «Газпром», продавая товар, должен получать деньги, и никаких политических подтекстов в ситуации нет.