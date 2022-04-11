Психолог назвал способ перестать злиться на коллег

Психолог Чендлер: сохранить самообладание при общении с коллегами поможет уединение

Психолог Роберг Чендлер назвал способ, который поможет всегда сохранять самообладание при общении в токсичном коллективе. В статье для Arabian Buisness он объяснил, что негативные эмоции по отношению к коллегам являются отражением внутренних проблем, и рассказал, как уединение поможет сохранить спокойствие и перестать нервничать.

Как отмечает Чендлер, злость и другие негативные эмоции, которые человек испытывает в коллективе, не всегда являются следствием неправильных действий коллег. По словам психолога, многое определяет отношение человека к провоцирующим его ситуациям.

Чендлер уверен, что человек часто неоправданно злится в рабочих ситуациях из-за давних и нерешенных внутренних психологических проблем и конфликтов. Например, если кто-то в детстве подвергался критике от учителей и родителей, после похожих высказываний со стороны коллег у него сработает бессознательный механизм защиты. Как отмечает психолог, детский опыт во многом формирует человека в настоящем и влияет на его жизнь сильнее, чем можно представить.

Чтобы перестать переносить травмирующий детский опыт во взрослую жизнь, Чендлер советует завести «дневник триггеров» и каждый день выписывать туда ситуации, которые спровоцировали злость или раздражение. Так, по его словам, можно понять, что чаще всего вызывает негативную реакцию. Кроме того, он рекомендует проводить больше времени наедине с собой, медитировать и в сложных случаях обращаться за помощью к психологу.

Ранее психолог назвал рабочий способ повысить мотивацию для выполнения ежедневных задач. Он рассказал, как возродить внутреннее желание достигать высоких результатов.