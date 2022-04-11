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Россиянин посетил «хваленый» рынок в ОАЭ и назвал его самым скучным в жизни

Трэвел-блогер Алексей Жирухин пожаловался на отсутствие колорита на рынке Souq al Jubail

Фото: Antoine Espinasseau / Reuters

Российский трэвел-блогер Алексей Жирухин посетил популярный рынок Souq al Jubail в Шардже и рассказал о неоправданных ожиданиях. Своим мнением он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, он посетил немало восточных рынков, однако «хваленый» Souq al Jubail в ОАЭ оказался самым скучным в жизни. Так, он пожаловался на однообразный товар, отсутствие колорита и возможности торговаться.

Как рассказал мужчина, первые впечатления от рынка были непривычными, так как он больше напоминал европейский торговый центр. Все павильоны были разделены по отделам, а специфических запахов, присущих рынкам, не было вовсе.

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«Одинаковая униформа у продавцов, словно это не восточный базар, а обычная "Пятерочка" или "Лента". Ценники на прилавке, даже поторговаться не получится, а обязательный торг являлся отличительной чертой таких мест», — отметил он.

Блогер также удивился, что оплата за товар идет не напрямую продавцу, а через специальную кассу. «Рыбу тоже разделывает не сам продавец, это делают специально обученные люди за отдельную плату. Отдаете рыбу, берете квиточек и ожидаете в очереди», — добавил он.

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Мария Гейн
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