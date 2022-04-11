В Госдуме назвали ключевые проблемы трудоустройства молодых россиян

На организованной Комитетом Госдумы по молодежной политике сессии обсудили трудоустройства

На организованной Комитетом Госдумы по молодежной политике стратегической сессии состоялось обсуждение существующих барьеров в поиске работы для молодых людей. Участие в дискуссии приняли все представители различных сфер процесса трудоустройства: органы законодательной и исполнительной власти, ВУЗы, профильные НКО и крупные российские компании-работодатели.

Основными темами обсуждения стали: запрос рынка труда и формирование контрольных цифр приема; барьеры и стимулы при найме подростков 14-18 лет; трудоустройство людей с инвалидностью, молодежи после армии, декрета, бывших заключенных; низкая вовлеченность работодателей в формирование результатов обучения; профориентация и управление карьерой.

«Тема трудоустройства сейчас номер один для молодого человека, особенно в условиях кризиса. По сравнению с остальными категориями, безработица среди молодых людей выше в два раза, по внутренним данным она вырастет еще в два раза. Сегодня не работает уже каждый пятый молодой человек. В неформальном диалоге с простыми ребятами, со студентами, все говорят примерно одни слова: «я бы хотел просто найти нормальную работу с хорошей зарплатой». Цель очень простая, но сделать это сегодня очень сложно, по многим причинам. Мы организовали стратегическую сессию, чтобы посмотреть, что можно дополнительно сделать с этим на законодательном уровне и на уровне государственных решений», - сказал Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы Добро.РФ.

По каждой из обозначенных проблем намечены пути решения. Озвученные на стратсессии инициативы Комитет возьмет в проработку, на их основе будут подготовлены законодательные инициативы и другие управленческие решения.

По данным ВЦИОМ 55 процентов опрошенных считают, что найти работу выпускнику ВУЗа удаётся с большим трудом; 82 процента считают особенно важной целью в жизни от 18 до 29 лет иметь интересную работу. По данным Минтруда России доля безработных среди молодежи составляет 16 процентов; По данным HeadHunter 41 процентов людей с высшим образованием не работает по специальности.

