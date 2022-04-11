Кардиолог назвал россиянам способ отличить истинную гипертонию от ложной

Кардиолог Владимир Пирожников: тревожность может вызвать скачки артериального давления

Врач-кардиолог Владимир Пирожников назвал россиянам способ отличить истинную гипертонию от ложной и напомнил, что тревожность и панические атаки могут вызвать скачки артериального давления, однако они не будут иметь ничего общего с реальной гипертонией. Основные различия врач перечислил изданию «Доктор Питер».

По словам доктора, гипертония не настолько безобидна, как многие привыкли думать. Артериальная гипертензия (гипертония) может быть диагностирована по результатам суточного мониторирования артериального давления или возникнуть в случае выявления патологии внутренних органов (щитовидной железы, сосудов почек, надпочечников и других).

«К сожалению, гипертония не настолько безопасна. Это заболевание влияет на сердце, головной мозг, почки и глаза. Одним из самых опасных последствий игнорирования гипертонии является инфаркт и инсульт», — подытожил Владимир Пирожников.

Также врач-кардиолог отметил, что помимо истинной гипертонии есть еще и ложная, возникающая на фоне повышенной тревожности, стресса или панических расстройств. Этот так называемый кардионевроз не представляет угрозы для жизни и здоровья и требует совершенно другой диагностики.

По словам эксперта, отличить истинную гипертонию от ложной не так уж и сложно. Во-первых, стоит ориентироваться на самочувствие пациента. Людей с истинной гипертонией сложно уговорить на лечение, ведь зачастую они себя чувствуют неплохо. А вот страдающие от кардионевроза, согласно опыту Пирожникова, чувствуют себя «то плохо, то еще хуже» вне зависимости от подобранного лечения.

Во-вторых, повышенные показатели при истинной гипертонии можно стабилизировать правильно подобранной терапией. При ложной терапии скачки давления будут наблюдаться постоянно, и препараты зачастую могут вызывать побочные эффекты, отмечает врач. Лучшим выходом в этом случае, по словам кардиолога, будет обратиться к неврологу или психологу, которые смогут уточнить диагноз «кардионевроз» и выработать соответствующий план лечения.

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