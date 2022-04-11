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Рогозин назвал сроки возобновления космического сотрудничества с США

Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о возможном возобновлении работы с США через 15 лет

Фото: Kirill Kudryavtsev / Reuters

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин не исключил того, что космическое сотрудничество России с США вновь станет возможным через 15-20 лет. За это время, отметил он, отношения российской и американской сторон могут измениться к лучшему, передает РИА Новости.

«Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю», — заявил Рогозин, говоря о возможных сроках возобновления работы с США в сфере космоса.

По его словам, благодаря этому может расшириться состав участников совместных миссий на Луну и Марс, которые необходимо решать «ведущим космическим державам» вместе.

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» в ближайшее время доложит президенту России Владимиру Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по МКС.

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Варвара Кошечкина
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