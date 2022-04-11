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Польские силовики обстреляли из рогатки белорусских пограничников

Белоруссия обвинила польских силовиков в обстреле из рогатки погранпункта Песчатка

Польские силовики обстреляли из рогатки белорусский автодорожный погранпункт Песчатка. Видеозапись инцидента опубликовал Государственный пограничный комитет республики в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, происшествие случилось в ночь на 11 апреля. Польская пограничная стража пыталась заслепить белорусов статоскопами, затем один из военных достал рогатку.

«Белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что о случившемся уже успели проинформировать Варшаву. Комментариев от польских властей пока не последовало.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу во время игры в хоккей. Один из участников матча промахнулся и попал политику прямо в подбородок.

Алевтина Запольская
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