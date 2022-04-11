Российского депутата заподозрили в афере с жильем для детей-сирот

СКР подозревает ростовского депутата в мошенничестве с некачественным жильем детям-сиротам

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве при выделении жилья для детей-сирот, в котором подозревается депутат Законодательного собрания Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, расследование ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза назвал имя подозреваемого депутата — это Михаил Сапрыкин, он по решению суда уже арестован.

По словам Дерезы, следствие вменяет парламентарию причинение ущерба бюджету на один миллион рублей.

В СКР прежде были выявлены факты передачи сиротам некачественного жилья в ряде районов Ростовской области, речь идет об Азовском, Родионово-Несветайском, Кагальницком и Целинском районах. Возбуждены уголовные дела в связи с выделением властями детям-сиротам жилья, находящегося в аварийном состоянии.