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В Росавиации прокомментировали включение российских авиакомпаний в черный список

Росавиация: включение авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность полетов

Фото: Silas Stein / Goballookpress.com

В Росавиации заявили, что решение Еврокомиссии включить отечественные авиакомпании в черный список не повлияет на безопасность полетов. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Данное решение ЕС свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей», — прокомментровали ситуацию в ведомтстве.

Отмечается, что ограничения не затронут техническое состояние авиационного парка, поддержание летной годности воздушных судов, а также исполнение лизинговых сделок.

В Росавиации также добавили, что решение Еврокомиссии подтверждает желание Европы усиливать авиационную блокаду России.

Ранее, 11 апреля, Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Речь идет о перевозчиках «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн», «Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и Utair.

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Мария Гейн
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