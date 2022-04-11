ЕС внес 20 российских авиакомпаний в черный список

Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности

Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Речь идет о перевозчиках «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн», «Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и Utair.

Компаниям, включенным в перечень, запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией. В ЕК пояснили, что решение связано с процедурой перерегистрации эксплуатируемых самолетов в российскую юрисдикцию.

«Хочу подчеркнуть, что данное решение не является очередной санкцией против России, оно принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой», — пояснила комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Валеан.

В марте многие отечественные авиакомпании начали переводить самолеты в реестр страны. До этого президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности.

По данным Минтранса, общее число воздушных судов российских авиакомпаний, которые находились в иностранных реестрах, составляло 739 единиц. При этом всего в России эксплуатируется 1367 воздушных судов.

27 ноября 2021 года сообщалось, что перевозчик «Скол» стал первой российской авиакомпанией, внесенной в «черный список» Евросоюза из-за «несоответствия международным стандартам безопасности». Кроме нее в перечень были включены еще 97 организаций, преимущественно из Африки.