Иммунолог рассказал об особенностях штамма XE

Иммунолог назвал омикрон-штамм XE «гибридным вариантом» между штаммами ВА и ВА.2

Новый вид омикрон-штамма коронавируса XE — «гибридный вариант», который находится между штаммами ВА и ВА.2. Есть вероятность, что он будет на 10 процентов заразнее, чем ВА.2, заявил в беседе с «Известиями» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«По свойствам, есть вероятность, что он будет на 10 процентов заразнее ВА.2 — самого заразного подвида на сегодняшний день. Но повторюсь, что надо продолжать наблюдение», — указал эксперт, отметив, что других отличий от ВА.2 у нового штамма не выявлено.

Собеседник издания полагает, что прямого проникновения данного вида омикрон-штамма в Россию не будет. По его мнению, он, скорее, может проникнуть через ОАЭ, Турцию или Сербию. По его прогнозам, первые случаи инфицирования возможны через месяц-полтора.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения новым видом омикрон-штамма коронавируса ХЕ выявили в Японии. Речь идет о 30-летней женщине, прибывшей в страну из США в конце марта.